Il Napoli ha chiuso per Diego Demme. Stasera l’arrivo in città. Bloccato Jean Michael Seri se salta Lobotka con il Celta Vigo

Diego Demme arriva a Napoli per 12 milioni. Il centrocampista ormai ex Lipsia, ha visitato al città durante le feste natalizie. Ai tedeschi 12 milioni. Seri piano B di Giuntoli se dovesse saltare la tratativa per Lobotka.

La redazione di Sky Sport 24 ha raccontato le ultime sul calciomercato del Napoli:

DEMME AL NAPOLI

“Demme è atteso a Napoli questa sera, mentre nella giornata di giovedì sarà sottoposto alle visite mediche. Operazione da 12 milioni, al giocatore invece un contratto da 2 milioni annui.

Il destino del mediano tedesco del Lipsia sembra già scritto nel suo nome: Demme, infatti, ha origini calabresi ed il padre gli ha voluto assegnare il nome in onore di Diego Armando Maradona. Il centrocampista classe ’91 era a Napoli durante le feste natalizie, come ha mostrato lui stesso sul suo profilo ‘Instagram‘.

SERI SE SALTA LOBOTKA

La redazione di Sky Sport ha poi aggiunto: ” Il mercato del Napoli non si fermerà con Demme, centrocampista del Lipsia. Prosegue la trattativa per Lobotka, con il Celta Vigo che chiede 21/22 milioni di euro. Le due società stanno lavorando per trovare l’accordo, ma se dovesse saltare il club azzurro si sarebbe già cautelato contattando il Fulham per Jean Michael Seri (in prestito al Galatasaray)“.