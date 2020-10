Napoli-Atalanta, Gattuso prepara una novità tattica. Nel centro tecnico di Castel Volturno c’è pesantezza tra i calciatori.

Napoli-Atalanta si avvicina, Gattuso si alscia le polemiche di Torino alle spalle e lavora per preparare al meglio la sfida contro Gasperini.

Secondo quanto riferito dall’inviato Sky, Francesco Modugno, il tecnico calabrese valuta una novità tattica.

“Napoli-Atalanta? La sensazione è che Gattuso voglia puntare sul 4-2-3-1. L’acquisto di Bakayoko, in tal senso, è funzionale per trovare nuovi e differenti equilibri. E’ un calciatore diverso rispetto a Diego Demme e Stanislav Lobotka.

Per fare il 4-2-3-1 manca comunque ancora qualcosa perché Insigne, Zielinski ed Elmas – al momento assenti – agiscono tutti a sinistra.

E’ probabile che l’idea possa essere quella di schierare il Napoli che avremmo visto a Torino con Lozano a sinistra e Politano a destra e con Bakayoko a centrocampo.

Il nuovo acquisto sta bene, può giocare dall’inizio e se Gattuso vuole giocare col 4-2-3-1 è il giocatore perfetto. Anche da vertice basso a tre Bakayoko sarebbe ideale, è una soluzione che il mister sta provando e che può essere la novità“.

Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha poi aggiunto: “E’ vero che questo periodo di isolamento può diventare un’opportunità per il Napoli, per consolidare il gruppo e per lavorare più intensamente e meglio grazie a doppie sedute. Ma è anche vero che c’è pesantezza tra i calciatori: le giornate sono lunghe senza una quotidianità ordinaria, non forzata“.