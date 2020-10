Juve-Napoli, Tavecchio: “Il Napoli non ha sbagliato nulla”

Carlo Tavecchio, dice la sua sul caso Juventus-Napoli. L’ex presidente della FIGC da ragione alla società di Aurelio De Laurentiis.

TAVECCHIO SU JUVE NAPOLI

Sulla questione Juventus-Napoli è intervenuto Carlo Tavecchio. L’ex presidente della FIGC ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dice la sua.

“È questione di competenze. Se c’è un protocollo e se nello stesso è scritto che è fatto salvo il provvedimento dell’autorità locale e statale, credo che il Napoli non abbia sbagliato nulla. Se l’ASL è intervenuta sostenendo che ci sia stata una necessità di evitare una pandemia, allora non si gioca, stop“.

JUVENTUS-NAPOLI, A BREVE SI DECIDE

Juventus-Napoli resta un caso che finirà per fare giurisprudenza. Il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, è tirato per la giacca dal regolamento da un lato e però dall’altro anche vincolato al rispetto delle Leggi.

Il giorno del verdetto s’avvicina. Mercoledì, il giudice sportivo deciderà, leggendo le eventuali memorie difensive che Juventus e Napoli dovranno inviare entro oggi.

Si scoprirà cosa dice il calcio e quanto invece sia prioritario l’ordinamento giuridico. Dove comincia il «potere» delle ASL e se un protocollo possa eventualmente aggirarle o evitarle di subirle.

Gerardo Mastrandrea, è chiamato a decidere sull’assenza del Napoli a Torino, che dinnanzi al provvedimento della Asl ha dovuto rispondere «obbedisco».

IL NAPOLI FA LA VOCE GROSSA

Gli azzurri fanno la voce grossa, con l’avvocato Mattia Grassani, quando cominciano a profilarsi le interpretazioni più libere sulla possibilità che la sconfitta a tavolino per 0-3 possa essere «ammorbidita» con una penalizzazione per eventuali o presunte irregolarità nel rispetto del Protocollo: «Il Napoli non accetterà sanzioni neanche minime ed una cosa deve essere chiarissima: in caso contrario, verranno percorsi tutti i gradi di giudizio che l’ordinamento statuale prevede e non si potrà fare a meno di rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria».