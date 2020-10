Juve-Napoli: un documento salva gli azzurri, si mettessero l’anima in pace

Juve-Napoli un documento dell’Asl depone a netto favore della società di Aurelio De Laurentiis e può diventare determinante.

In giornata si saprà quando il giudice sportivo deciderà di emettere la sentenza su Juve-Napoli. Un caso spinoso che è stato rimandato per un supplemento di indagine. Gli ispettori federali hanno visitato anche il centro sportivo di Castel Volturno, dove il Napoli è rinchiuso nella bolla. Una visita tesa a capire se la SSCN aveva messo in pratica tutti i dettami del protocollo tanto amato e rispettato da Andrea Agnelli. Insomma si è cercato di fare di tutto per cercare di trovare una falla, per far scattare lo 0-3 a tavolino o magari una penalizzazione. Ora il giudice sportivo ha tutte le carte in mano, per poter decidere con assoluta tranquillità.

Con ogni probabilità la sentenza su Juve-Napoli ci sarà nella giornata di mercoledì, a meno che non siano necessarie ulteriori indagini. A questo punto molto società stanno attendendo con ansia un verdetto che può creare un clamoroso precedente. L’Inter che ha attualmente sei positivi in rosa, potrebbe pensare di fare qualche mossa a sorpresa, ecco perché tutti attendono la decisione del giudice sportivo. Giudice che tra le sue carte ha anche un documento che, come scrive Il Mattino, scagiona il Napoli. Si tratta di un documento dell’Asl del 4 ottobre, in cui la massima autorità sanitaria sul territorio impedisce agli azzurri di partire.