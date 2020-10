Sky: Bakayoko scalpita, è pronto a giocare con l’Atalanta

Tiemoué Bakayoko si sta allenando a Castel Volturno, il centrocampista ex Monaco potrebbe giocare sabato alle 15 con l’Atalanta.

Non gioca da marzo scorso, ultima partita con il Monaco in Ligue 1 ma potrebbe ritrovare il campo già dopo qualche settimana di allenamento con il Napoli. Tiemoué Bakayoko scalpita a Castel Volturno, nel centro sportivo isolato a causa della positivi di due calciatori del Napoli. Secondo quanto riferisce Sky la condizione del giocatore è più che accettabile. Il centrocampista si sta allenando duramente, tanto che potrebbe essere schierato in campo nel match con l’Atalanta. Gennaro Gattuso deve fare a meno di Zielinski in mezzo al campo ed anche di Elmas, questo potrebbe aprire le porte anche ad un inserimento del francese. Probabilmente Bakayoko non giocherà da titolare con l’Atalanta, ma sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1 potrebbe avere più di una chance di scendere in campo a partita in corso.

Per caratteristiche fisiche e tecniche, Bakayoko è un giocatore unico nel Napoli di Gattuso. Un incontrista vero, capace di dare dinamicità e forza alla mediana. Insomma un’alternativa alla tecnica pura rappresentata dall’abituale coppia formata da Zielinski e Fabian Ruiz. Con l’Atalanta Bakyoko potrebbe trovare spazio a partita in corso, soprattutto se dovesse essere necessario tenere un risultato positivo. I centimetri del centrocampista francese, però, potrebbero essere utili non solo in fase di difesa ma anche in attacco. Magari qualche palla da fermo, in cui svettare più in alto di tutti può fare la differenza.