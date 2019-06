Sky. Manolas al Napoli, pronti i documenti. Ad ore l’annuncio ufficiale

Secondo Sky, Manolas al Napoli è questione di ore. L’annuncio potrebbe arrivare tra poche ore. Roma e Napoli hanno preparato i documenti.







Tutto pronto per il passaggio di Manolas al Napoli. Secondo Sky sport la trattativa che porterà Kostas Manolas alla corte di Ancelotti è definita. Ad ore potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale.

La squadra capitolina vuole definire la cessione del suo difensore entro questa sera per motivi di bilancio.

SKY, MANOLAS A NAPOLI OPERAZIONE IN DIRITTURA D’ARRIVO

La redazione di sky sport ha riportato le ultime sulla trattativa Manolas-Napoli:

“Giuntoli e Raiola sono a Montecarlo per trattare il passaggio di Manolas al Napoli. Secondo quanto ci risulta, il calciatore è ormai ad un passo dai campani perché sono stati fatti degli importanti passi in avanti nella trattativa.

Appena arriverà l’ok da Montecarlo, Napoli e Roma si scambieranno i documenti. L’operazione è ormai in dirittura di arrivo e l’annuncio potrebbe arrivare tra poche ore“.

Roma e Napoli hanno già pronti i documenti perchè è l’ultimo giorno utile per mettere a bilancio delle plusvalenze.







La Roma dopo Manolas potrebbe cedere anche Dzeko, l’Inter di Conte in Pole, a Roma potrebbe approdare Gonzalo Higuain, neo vincitore del premio come peggior giocatore del 2019.