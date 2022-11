Sky – Il Napoli incontra Kvaratskhelia per il rinnovo!

Il Napoli vuole il rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha incontrato il giocatore.

La società azzurra vuole blindare ulteriormente Kvaratskhelia con un nuovo contratto. Il giocatore georgiano ha fatto vedere tutte le sue qualità in maglia azzurra, ma la sensazione è che possa crescere ancora tanto. Come ammette proprio Kvaratskhelia in una intervista ufficiale ai canali della Serie A.

Ecco perché si sono accese tante sirene di calciomercato intorno al nome dell’ex Dinamo Batumi. Il Napoli gli ha già fatto firmare un contratto di 5 anni, ma vuole già provare ad estenderlo modificando l’ingaggio verso l’alto. Un riconoscimento per quanto fatto dal calciatore in questa prima parte di stagione, in cui è stato uno dei trascinatori della squadra.

Napoli, rinnovo Kvaratskhelia incontro con Giuntoli

In casa azzurra è tempo di rinnovi, prima è toccato a Meret e Zerbin, mentre ieri il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato quello di Frank Anguissa, altro elemento fondamentale per la rosa partenopea. Ma secondo quanto riferisce Sky si sta lavorando anche ad un nuovo contratto per Stanislav Lobotka, assoluto perno del centrocampo di Luciano Spalletti. La società gli ha proposto un prolungamento fino al 2027, c’è già una intesa di massima ed è solo da formalizzare.

Ma Sky annuncia anche un incontro tra Cristiano Giuntoli e Kvaratskhelia per il rinnovo con il Napoli. Secondo l’emittente satellitare il direttore sportivo della SSCN ha incontrato il georgiano per per parlare di un nuovo contratto. La questione resta aperta, ma c’è l’assoluta volontà della società azzurra di blindare uno dei protagonisti di questa stagione. Molto probabilmente le contrattazioni andranno avanti durante la pausa. Non c’è grande fretta, ma il Napoli vuole spengere sul nascere qualsiasi possibile voce di mercato su Kvaratskhelia, in visto della sessione di calciomercato invernale.