Sky – Di Marzio: “Rinnovo Insigne, visita al Milan non casuale. Vi spiego”

Gianluca Di Marzio esperto di calciomercato di Sky ha parlato del rinnovo di Lorenzo Insigne col Napoli, la trattativa è bloccata.

Il futuro di Lorenzo Insigne al Napoli è ancora avvolta da una densa nube nera. Il capitano del Napoli non ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto ed a quanto pare le parti si aggiorneranno a fine stagione, ma i margini di trattativa sono veramente pochi. Secondo Gianluca di Marzio di Sky per la “prima volta Lorenzo Insigne ha la volontà di guardarsi attorno per vedere se ci sono porte che si possono aprire. Potrebbe avergli dato fastidio il ritardo con cui si è mossa la società di Aurelio De Laurentiis, si aspettava che la mossa venisse fatta prima“. Di Marzio ribadisce che Insigne discuterà il suo rinnovo “a fine stagione” ma la visita dell’agente del capitano del Napoli in casa Milan non è “casuale. L’interesse dei rossoneri, a determinate condizioni, non è casuale“.

Il Napoli ha un problema legato al rinnovo di Insigne ed è quello relativo al discorso economico. Il calciatore guadagna 5 milioni di euro a stagione (compresi bonus) e vorrebbe almeno restare su quelle cifre. Il Napoli di De Laurentiis a fine campionato vuole avviare una politica di riduzione degli ingaggi, tanto che è pronto a vendere Koulibaly e Fabian Ruiz, o almeno uno dei due. Quindi anche il rinnovo di Insigne potrebbe subire un taglio per quanto riguarda le cifre. Anche il Milan ha il problema degli ingaggi ecco perché non riesce a trovare l’accordo per il rinnovo di Donnarumma e Calhanoglu.