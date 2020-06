Serie A: oggi il nuovo calendario, indiscrezioni sui big match

Oggi la Lega varerà il nuovo calendario di Serie A. Ci sono già le prime indiscrezioni sui big match del massimo campionato italiano.

Il calcio riparte e con esso verrà varato anche un nuovo calendario. Quello che sarà presentato oggi arriverà fino alla quartultima giornata, mentre per le restanti tre partite si procederà a compilare un nuovo calendario in base alle ambizioni di classifica delle squadre coinvolte per lotta Scudetto, Europa e zona retrocessione.

La Lega è andata incontro alle esigenze dei calciatori restringendo a 10 gare da giocare alle 17, mentre le altre 114 saranno disputate negli orari dalle 19.30 e 21.15. In pratica si giocherà ogni tre giorni per chiudere il campionato entro il 2 agosto (ma ci sono anche piani nel caso di nuovo blocco del campionato). Dopo la competizione nazionale si darà il via libera alle coppe europee, con il Napoli impegnato in Champions League nella sfida di ritorno al Barcellona. Il match di andata al San Paolo era terminato 1-1 con gol di Mertens e Griezmann.

Serie A: indiscrezioni sul nuovo calendario

Ufficialmente il calcio giocato in Italia parte il 12 giugno con la Coppa Italia e con il Napoli impegnato nella gara di ritorno con l’Inter al San Paolo. Inoltre si dovrà recuperare pure la 25 a giornata che alcune squadre non hanno disputato. Ecco le indiscrezioni sui big match del nuovo calendario di Serie A:

27,a giornata (lunedì 22 giugno alle 21.45): Bologna-Juventus

27.a giornata (mercoledì 24 giugno alle 19.30): Inter-Sassuolo

27.a giornata (mercoledì 24 giugno alle 21.45): Atalanta-Lazio

28.a giornata (domenica 28 giugno alle 17.15): Milan-Roma

30.a giornata (sabato 4 luglio alle 21.45): Lazio-Milan

31.a giornata (martedì 7 luglio alle 21.45): Milan-Juventus

32.a giornata (sabato 11 luglio alle 21.45): Juventus-Atalanta

32.a giornata (domenica 12 luglio alle 21.45): Napoli-Milan

34.a giornata (domenica 19 luglio alle 21.45): Roma-Inter

34.a giornata (lunedì 20 luglio alle 21.45): Juventus-Lazio

Il calendario ufficiale sarà reso noto in giornata, ma ci sono molte probabilità che le indiscrezioni sui big match siano tutte confermate.