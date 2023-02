Serie A: in arrivo un’altra penalizzazione per un nuovo club

La Sampdoria potrebbe ricevere 11 punti di penalizzazione in Serie A. Ferrero deve ricapitalizzare per 11 milioni di euro.

La Sampdoria sta affrontando una crisi finanziaria che potrebbe avere conseguenze importanti per il club e per la stagione in corso. Il socio di maggioranza, la famiglia Ferrero, deve effettuare una ricapitalizzazione tra i 35 e i 50 milioni di euro entro oggi per mettere in sicurezza il club sino alla fine della stagione. In caso contrario, scatterà l’allarme e si dovrà affrontare l’obbligo di recuperare circa 11 milioni di euro per saldare gli stipendi dei tesserati.

La situazione è critica anche a causa della mancanza di liquidità, nonostante le operazioni di mercato appena concluse. Se la famiglia Ferrero non effettuerà la ricapitalizzazione, potrebbero intervenire le banche, ma anche questo scenario non è garantito.

Di fronte alla difficoltà della situazione, il Consiglio di Amministrazione ha completato e inviato la documentazione per richiedere l’ammissione alla procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa. Questa procedura può svolgersi e terminare senza coinvolgimento dei tribunali, ma se la Samp invocherà misure protettive e cautelari, il tribunale potrà emettere provvedimenti a tutela del patrimonio dell’impresa. In questo caso, la FIGC potrebbe essere chiamata a esprimersi sulla compatibilità della procedura con le NOIF.

Nonostante tutto, il Consiglio di Amministrazione sta cercando di garantire la disponibilità delle linee di credito per fronteggiare le scadenze e portare regolarmente a termine la stagione. Tuttavia, la situazione rimane difficile sia fuori che dentro il campo.