Sentenza UEFA un bene per la Juventus? Cds: “Esclusa dalle Coppe, ma avrà un vantaggio sul Napoli”

Una sentenza UEFA che, come sottolineato sul Corriere dello Sport, potrebbe rivelarsi un vantaggio per Juventus e Fiorentina.

La UEFA ha preso una decisione drastica nei confronti della Juventus, notizia tanto temuta dai tifosi bianconeri. Il club torinese è stato sanzionato dai vertici del calcio europeo con l’esclusione dalle coppe per la prossima stagione e una multa di 20 milioni di euro.

La sanzione è stata comminata a causa del caso plusvalenze che ha coinvolto la Juventus. Di conseguenza, il club non parteciperà alla prossima edizione della Conference League. A ciò si aggiunge l’obbligo di pagare un contributo finanziario aggiuntivo di 20 milioni di euro, un vero e proprio colpo per le casse della società bianconera.

Questo verdetto però sembra portare benefici sia alla Juventus che alla Fiorentina, come sottolineato da Alberto Polverosi nel suo articolo sul Corriere dello Sport.

Sentenza UEFA, un ‘vantaggio’ per Juventus e Fiorentina?

Per la Juventus, questa esclusione rappresenta un’opportunità per evitare di dover affrontare un altro torneo come se fosse la soluzione per spazzare via il ricordo doloroso dell’eliminazione dalla Champions League dello scorso anno. La squadra bianconera potrà ora concentrarsi esclusivamente sul campionato italiano, il che le darà un vantaggio competitivo rispetto a Napoli, Lazio, Inter, Milan, Roma, Atalanta e, ovviamente, la Fiorentina.

Dall’altra parte, anche la Fiorentina può trarre vantaggio da questa decisione. La possibilità di partecipare alla Coppa permetterà alla Viola di affrontare la competizione con maggiore maturità, soprattutto dopo l’amara esclusione dalla finale lo scorso anno contro il West Ham. Questa opportunità potrebbe consentire al club di Firenze di continuare la sua crescita e consolidarsi a livello internazionale.