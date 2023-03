Scudetto Napoli, Ulivieri a De Maggio: “Fate i seri. Inutile fare gli scaramantici”

A proposito dello Scudetto del Napoli, Renzo Ulivieri dice a Valter De Maggio che bisogna fare i seri ed è inutile fare gli scaramantici

Siparietto teso tra Renzo Ulivieri e Valter De Maggio a Radio Goal. Nella trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, l’ex allenatore del Napoli e del Parma entra a gamba tesa, così come ha sempre abituato nella sua vita da allenatore: “Ma fate i seri per favore…”. Il conduttore della radio partenopea è rimasto sorpreso, non l’ha presa bene ed ha chiesto spiegazioni al presidente dell’AIAC (Associazione Italiana Allenatori di Calcio): “Renzo, ma cosa dici? Non puoi dire a noi che dobbiamo fare i seri, ma cosa significa?”.

Per Ulivieri il Napoli deve puntare alla Champions League

Ulivieri ha poi proseguito e precisato: “Voglio dire, lo scudetto per me è già archiviato. Per questo dicevo: fate i seri. Parlate ancora di eventuale vittoria del titolo, il Napoli lo ha già vinto, inutile fare gli scaramantici. La verità è questa. Ma non ditelo a Spalletti… (ha evidenziato sorridendo l’ex allenatore di Napoli e Parma, ndr.)”.

“Intendevo dire che il Napoli deve puntare più alla Champions League a questo punto, visto che mancano sempre meno partite in campionato”. Ha terminato Ulivieri.