Scudetto Napoli, la festa è finita: rimossi oltre 40mila metri di nastri azzurri

Il Comune di Napoli ha rimosso i numerosi striscioni celebrativi dello Scudetto, che avevano abbellito la città partenopea.

Attraverso una comunicazione ufficiale, l’amministrazione comunale di Napoli ha informato che sono stati completati i lavori di rimozione degli addobbi utilizzati per festeggiare la vittoria dello Scudetto del Napoli. Gli addobbi erano stati posizionati in diverse zone delle 10 Municipalità della città da parte degli operatori della Napoli Servizi. Sono stati rimossi oltre 40mila metri lineari di nastri bianchi e azzurri, oltre a diversi striscioni realizzati in tela, il cui insieme raggiungeva una lunghezza corrispondente a quella di 400 campi da calcio. Tutti questi materiali sono stati raccolti e poi smaltiti tramite l’isola ecologica di Asia Napoli, con l’utilizzo di 112 sacchi di grandi dimensioni.

L’intervento di rimozione è stato avviato lo scorso 12 giugno ed è stato condotto esclusivamente nelle aree verdi pubbliche delle 10 Municipalità. La maggior quantità di materiale è stata recuperata nella Municipalità 5 (Vomero-Arenella), dove sono stati raccolti ben 8.500 metri di nastro, seguita dalla Municipalità 3 (Stella-San Carlo), con 7.600 metri di materiale rimosso.

Il Comune di Napoli ha inoltre comunicato che il processo di rimozione degli striscioni Scudetto proseguirà nelle prossime settimane, al fine di ripristinare completamente le aree pubbliche della città.