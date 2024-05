Marchegiani: “Scudetto Napoli caso isolato, se hai vinto solo tre volte in cento anni…”

L’ex portiere Luca Marchegiani è tornato sul dominio e sullo Scudetto del Napoli , analizzando il calo di rendimento attuale.

In un’intervista esclusiva per Sky Sport, l’ex portiere della Lazio e della Nazionale Italiana, Luca Marchegiani, ha espresso le sue opinioni riguardo al calo di rendimento del Napoli nella stagione successiva alla sua vittoria dello Scudetto.

Marchegiani, oggi noto opinionista e commentatore tecnico, ha sottolineato come il trionfo del Napoli nel campionato 2022/2023 sia stato un evento eccezionale, ma non rappresentativo della vera forza della squadra partenopea. “C’è appagamento? Conta la storia della società, e se hai vinto tre volte in cento anni allora non sei così abituato ad essere Campione d’Italia”, ha dichiarato Marchegiani.

Il commentatore ha aggiunto che questo discorso vale anche per i giocatori stessi, molti dei quali non avevano mai vinto il titolo in carriera prima della stagione dello Scudetto. “Il campionato 2022/2023 è stato un unicum, un caso che potremmo definire isolato”, ha continuato Marchegiani, facendo riferimento anche alla sosta invernale che ha influenzato il ritmo della competizione.

Sebbene Marchegiani non neghi la forza del Napoli nella passata stagione, ha chiarito che non era da venti punti di vantaggio sull’Inter, come si sta osservando in questa stagione. Queste parole mettono in discussione il dominio assoluto del Napoli e suggeriscono che la stagione di trionfo potrebbe essere stata più un’eccezione che la norma.