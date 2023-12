Scotto: “Napoli, un po’ di benzina per fare il pieno di certezze ed entusiasmo”

Il Napoli trionfa contro il Braga, qualificandosi agli ottavi di Champions. Le parole di Scotto svelano entusiasmo e fiducia per il futuro.

Il Napoli conquista una vittoria decisiva contro il Braga, garantendosi un posto agli ottavi di finale della Champions League. La prestazione degli azzurri è stata commentata dal giornalista Giovanni Scotto attraverso i suoi canali social, esprimendo ottimismo e fiducia per il proseguimento della competizione europea.

Scotto ha sottolineato l’importanza della qualificazione, affermando: “Il Napoli si fa trovare pronto alla prima partita decisiva della stagione. Contro il Braga c’erano tutti gli ingredienti giusti per vivere finalmente una serata di gioia. Fondamentale la qualificazione, anche se agli ottavi servirà fortuna nel sorteggio, ma finalmente si torna a vincere in casa, controllando e mettendo sotto l’avversario concedendo pochissimo”.

Il giornalista ha evidenziato il perfetto funzionamento della squadra azzurra, menzionando anche Victor Osimhen, che ha festeggiato con un gol il viaggio-lampo in Marocco. Questo successo non solo ha consolidato la posizione del Napoli in Europa, ma ha anche fornito al team una dose di certezze ed entusiasmo.

Giovanni Scotto ha proiettato lo sguardo al prossimo impegno del Napoli, dichiarando: “Sabato ancora appuntamento al ‘Maradona’ per un’altra vittoria che non può mancare”. Gli azzurri torneranno in campo nella serata di sabato per affrontare il Cagliari allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta in un cruciale match di campionato.