Scontri ultras Napoli-Roma, Gazzetta: “La resa dei conti a lungo rinviata”

Gli scontri tra gli ultras di Napoli e Roma, secondo la Gazzetta dello Sport, sono la resa dei conti a lungo rinviata

Gli scontri tra gli ultras di Napoli e Roma in autostrada trovano spazio tra le colonne di tutti i giornali italiani. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta la giornata di violenza che si è vissuta all’altezza dell’area di servizio di Badia al Pino, quando i gruppi ultras delle due tifoserie si sono scontrati: “Un’altra domenica di violenza: la prima, eclatante, nel dopo-pandemia. I demoni del tifo becero sono riapparsi ieri intorno all’ora di pranzo sull’Autostrada del Sole nei pressi di Arezzo, all’altezza di Monte San Savino. Nello stesso autogrill Badia al Pino in cui nel 2007 fu ucciso il tifoso laziale Gabriele Sandri“.

Gli scontri ultras sono avvenuti all’area di servizio di Badia al Pino

Proprio nell’autogrill che ricorda la tragedia ultras “è andato in scena un scontro tra i sostenitori del Napoli, in viaggio verso Genova, e quelli della Roma, diretti a Milano. Un duello che non sembra essere stato affatto casuale, perché l’appuntamento nella stazione “maledetta”, secondo chi indaga, gli ultras rivali se lo sarebbero dati per una sorta di resa dei conti a lungo rinviata”, riferisce il quotidiano. La polizia sta indagando su quanto avvenuto nella giornata di ieri.