Scontri tra tifosi di Napoli e Berlino vicino allo stadio

Scontri tra tifosi del Napoli e dell’Union Berlino nei pressi del Maradona poco prima della partita di Champions League.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Scontri tra tifosi del Napoli e dell’Union Berlino si sono verificati nel quartiere di Fuorigrotta, a poca distanza dallo stadio Maradona, dove dalle 18.45 si gioca la partita di Champions League.

Le due tifoserie si sono affrontate e sono intervenute le forze di polizia per sedare gli animi. Non si registrano al momento feriti gravi, ma la situazione rimane tesa.

La partita è classificata con livello di rischio 4 su una scala da 1 a 4, proprio per la presenza dei tifosi tedeschi gemellati con quelli dell’Atalanta. Già nel pomeriggio si erano registrati momenti di tensione tra le due fazioni.

Le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione per evitare che si ripetano episodi di violenza e garantire la sicurezza. Si raccomanda ai tifosi diretti allo stadio di mantenere la calma e seguire le indicazioni delle autorità.

La speranza è che non si verifichino altri incidenti e che lo spettacolo in campo sia protagonista della serata di Champions League a Napoli.

Napolipiu.com seguirà da vicino gli sviluppi della situazione e fornirà aggiornamenti continui sulle misure che verranno adottate per prevenire futuri incidenti. Restate con noi per tutte le notizie e gli approfondimenti sulla SSC Napoli e non solo. Continua a seguire napolipiu.com per ulteriori aggiornamenti.