Sconcerti: “Napoli squadra completa, perde Mertens e trova Osimhen”

Editoriale di Mario Sconcerti per Corriere della Sera in cui analizza la Serie A e la corsa scudetto con il Napoli protagonista.

Il Napoli ritorna vincere con il Bologna e mette a referto anche una buona prestazione, tranne che nei minuti finali in cui la squadra ha rischiato di subire il gol del pareggio. A dire la verità gli azzurri avrebbero anche segnato il gol del raddoppio, che avrebbe messo in ghiaccio la partita, ma la decisione scellerata dell’arbitro Pasqua e del Var ha tolto (giustamente) il gol, ma non si ha visto un fallo da rigore su Osimhen.

Il Napoli resta in corsa per il titolo, ancora di più dopo il pareggio del Milan e con la possibilità di giocarsi ancora la partita legale sul ricorso Juve-Napoli che oggi sarà discusso in Appello. Mario Sconcerti nel suo editoriale parla proprio degli azzurri: “Il Napoli sta perdendo Mertens e trovando Osimhen, è forse la squadra più completa in campo, la più strutturata. L’Italia nel calcio è ormai un’isola, non va paragonata a nessuno. Siamo stati per nove anni dominati dalla Juve che fuori da noi non ha vinto niente. Meglio divertirci fra i nostri limiti, senza padroni. Il nuovo equilibrio è una conquista per tutti. È un buon messaggio anche per l’Inter che perde punti ma è aspettata. Non cresce, ha sempre gli stessi difetti, ma resta nel gruppo“.