Moviola Bologna-Napoli: ancora errori contro gli azzurri, uno è assurdo

Corriere dello Sport passa alla moviola Bologna-Napoli, bocciato l’arbitro Pasqua che commette due errori nello stesso episodio.

Assegnare un calcio di rigore al Napoli sembra passato di moda, così anche nella moviola di Bologna-Napoli assistiamo ad un errore assurdo dell’arbitro Fabrizio Pasqua e del Var. Gli arbitri in sala video riescono a vedere minuziosamente il fallo di mano di Osimhen, ma non si accorgono (chissà come mai) della palese trattenuta di Denswil che scaraventa a terra il nigeriano. Cosa che non ha visto nemmeno l’arbitro che chiamato al Var ha valutato solo il fallo di mano, disinteressandosi completamente del fallo su Osimhen. Ma non convince nemmeno la gestione dei cartellini da parte di Pasqua, che ha graziato troppe volte i calciatori del Bologna lanciati in stile gladiatori nell’arena del Dall’Ara.

Bologna-Napoli: la moviola di Corriere dello Sport

Non sufficiente la partita di Fabrizio Pasqua, totalmente involuto rispetto a qualche mese fa: il gol annullato a Koulibaly per un precedente fallo di mano di Osimhen è un errore grossolano, anche perché l’arbitro di Tivoli avrebbe potuto sfruttare l’OFR chiamata da Abisso (che ha visto solo metà delle azioni fallose, nel caso specifico). Perdona da un possibile secondo giallo Dominguez e Schouten. Male male. Gol annullato a Koulibaly: su un pallone diretto in area, c’è prima una mezza cintura di Denswil ai danni di Osimhen, il difensore rossoblù mette prima entrambe le mani sull’avversario, poi ne molla una e con l’altra lo tira giù di schiena. In questo momento arriva il contatto con la mano destra, sfuggito a tutti. Contatto che c’è e dunque è corretto annullare la rete successiva, ma allora prima si doveva fischiare il rigore. Insomma, un bel pasticcio.