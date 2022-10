Sconcerti: “Napoli da scudetto, ma è naturale che potranno avere dei cali”

Mario Sconcerti parla di Napoli da scudetto, il giornalista esalta la rosa di Luciano Spalletti: “Giocano con grande leggerezza“.

Sconcerti ai microfoni di Tmw Radio dice: “Che il Napoli sia una delle favorite sì, che resti sempre allo stesso livello sarebbe strano. Durante 38 partite ci sono sempre momenti in cui si soffre. Complessivamente è una rosa che può ambire allo Scudetto, gioca con una tale tranquillità in ogni partita e ovunque. Non ci sono mai sorprese, riesce a dare il meglio di sé in Italia e in Europa. E’ una squadra che dà spettacolo. O arriva primo o secondo e secondo me può andare lontano anche in Champions, perché anche lì la differenza ora è tanta. Segna molto, con facilità, segna quando serve“.

Il Napoli si potrebbe giocare lo scudetto con il Milan, ecco le differenze di Sconcerti tra azzurri e rossoneri: “Il Milan è altrettanto forte, sono le due squadre migliori del campionato. Il Napoli ha un collettivo straordinario, il Milan ha due-tre giocatori eccezionali, di cui uno forse il migliore al mondo. E questo pesa“.