Schwoch: “Empoli? Napoli col pilota automatico. Anguissa formidabile”

L’ex bomber partenopeo ha poi proseguito, parlando delle due competizioni che riguardano il Napoli: “Bisogna rendere definitivo il passaggio del turno, il campionato ormai è vinto, la Champions sarebbe la ciliegina sulla torta, naturalmente ci sono squadre fortissime, tuttavia il Napoli può davvero giocarsela con chiunque”.

Infine Schwoch si sofferma sulla partita di sabato tra l’Empoli ed il Napoli: “Direi che siamo abbastanza tranquilli, il Napoli è col pilota automatico, gioca a calcio, non ci saranno tensioni e se gioca come sa non ce n’è per davvero per nessuno, lo abbiamo visto tutti”. Ha concluso l’ex Napoli.