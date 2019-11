Scambio Florenzi-Hysaj. CdS: ecco la situazione per gennaio

Scambio Florenzi-Hysaj, è una delle ipotesi di mercato lanciata dal Corriere dello Sport, che si potrebbe concretizzare durante il mercato invernale.

Alessandro Florenzi non è considerato una prima scelta da Fonseca, Hysaj gioca a Napoli più per esigenza che per altro. Lo scambio Florenzi-Hysaj potrebbe essere una soluzione per accontentare sia i calciatori che le due società.

Scambio di fascia

Florenzi oramai è ai margini del progetto Roma con Fonseca, così come sembrava esserlo Hysaj. L’albanese nell’ultimo periodo sta giocando (anche a sinistra) per esigenza visto il grave infortunio di Malcuit e le precarie condizioni fisiche e mentali di Ghoulam. La Roma sta seguendo il calciatore ex Empoli da molto tempo, mentre il Napoli ha l’esigenza di rinforzare la pattuglia di terzini. In questo contesto si inserisce lo scambio Florenzi-Hysaj prospettato anche dal Corriere dello Sport. Una soluzione che converrebbe ad entrambe le società sotto il profilo tecnico, ma anche ai calciatori: da un lato c’è Florenzi che non vuole perdere di Europei, dall’altro c’è Hysaj che da tempo ha fatto sapere tra il suo agente di voler cambiare aria.

L’acquisto

Lo scambio Florenzi-Hhysaj potrebbe non essere l’unica soluzione. La Roma è seriamente intenzionata ad acquistare l’albanese di proprietà del Napoli, per farlo potrebbe puntare proprio sulla cessione di Florenzi ad un’altra società per poi investire nuovamente quei soldi sul mercato invernale. Fino ad ora è sempre mancato l’accordo con il Napoli: De Laurentiis chiede 25 milioni di euro, la Roma è ferma ai 15 milioni. Su queste basi è veramente difficile trattare, ma vista la situazione potrebbe non convenire a nessuna della due compagini mantenere la propria posizione e quindi aprire ad un possibile accordo. Alessandro Florenzi ha 28 anni ed in questa stagione ha giocato 565minuti ma Fonseca ha detto chiaramente di non considerarlo un titolare inamovibile, bensì una delle scelte a sua disposizione.