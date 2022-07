Savoldi: “Napoli, Raspadori è il miglio attaccante italiano. Che coppia con Osimhen”

Beppe Savoldi, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport. Savoldi di attaccanti se ne intende, 233 gol in carriera. Di cui 77 proprio con la maglia azzurra che oggi Spalletti vorrebbe cucire sulla pelle di Jack Raspadori.

Collocazione tattica.

«Beh, ma se arrivasse per fare il vice Osimhen, uno dei migliori centravanti in circolazione, allora sarebbe sprecato. Non può venire per fare la riserva, ecco perché parlo di cambio di modulo: alle spalle di Osimhen, diciamo alla Mertens. È svelto, rapido, si muove benissimo nei pressi dell’area: ha davvero grandi potenzialità».