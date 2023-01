Sampdoria-Napoli probabili formazioni: quante assenze per Stankovic, Ndombele titolare

Probabili formazioni Sampdoria-Napoli: sfida della 17sima giornata di Serie A, Ndombele titolare. Assenze in difesa per Stankovic.

Il Napoli è chiamato a reagire immediatamente dopo la sconfitta con l’Inter. Spalletti in conferenza stampa ha detto: “Ci girano le scatole” perché la distanza con le avversarie si è ridotto. Ieri, inoltre, la Juventus ha vinto la sua ottava partita consecutiva avvicinandosi a soli 4 punti dagli azzurri. Pareggio invece tra Monza e Inter. Questa sera alle 20.45 gioca invece Milan-Roma.

Probabili formazione Sampdoria-Napoli

Dejan Stankovic dopo la bella vittoria in trasferta contro il Sassuolo vuole dare continuità ai risultati. Il tecnico serbo ha tante assenze in difesa, Bereszynski è passato al Napoli ma manca anche Colley e Amione, quest’ultimo per squalifica, Tra gli assenti della Sampdoria anche Quagliarella, Conti e Pussetto. Recuperati Sabiri e Winks. Ancora difesa a tre per Stankovic che difficilmente schiererà Zanoli in prestito dal Napoli, da titolare. In attacco ancora spazio a Gabbiadini con Lammers sostenuti da Verre.

In casa Napoli ci sono tante incertezze, anche se Spalletti ha praticamente tutti a disposizione. In porta c’è sempre Meret ma in difesa i primi due cambi: Juan Jesus e Mario Rui saranno titolari con ogni probabilità, insieme con Kim e Di Lorenzo.

Centrocampo rivoluzionato con Ndombele ed Elmas al posto di Anguissa e Zielinski. In attacco Kvaratskhelia ancora titolare con Osimhen e Politano.

Ecco le probabili formazioni di Sampdoria e Napoli