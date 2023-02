Salvione: “Gli scudetti a fine stagione per il Napoli potrebbero essere due”

Pasquale Salvione ha parlato del cammino del Napoli in Champions League e in campionato soffermandosi sulla lotta scudetto.

Pasquale Salvione, direttore del Corriere dello Sport online. ha espresso il suo punto di vista sulla situazione attuale del Napoli e sulle possibilità di vincere lo Scudetto. Durante la sua partecipazione al programma radiofonico “1 Football Club” condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio, Salvione ha affermato che la squadra azzurra deve dimostrare di essere cambiata rispetto allo scorso campionato, ma ha anche espresso la sua fiducia riguardo alla capacità della società di costruire una squadra vincente.

Il Napoli dovrà dimostrare di essere cambiato rispetto al precedente dello scorso campionato?

“Il Napoli è chiamato a confermarsi dal punto di vista mentale. La Champions logora dal punto di vista psicologico e motivazionale, come spesso testimoniato da allenatori come Sacchi ed Ancelotti. Sarà fondamentale il giusto approccio alla gara, al fine di potersi avvicinare ancor più all’obiettivo stagionale. I partenopei dovranno, come dichiarato dal tecnico, guardare dritti verso il traguardo, come se avessero gli occhiali del fabbro”.

Si può pensare all’inizio di un ciclo vincente per gli azzurri?

“Credo che la società abbia già dimostrando le proprie capacità di progettare e costruire la squadra, anche dopo cessioni eccellenti. Il lavoro più importante, dunque, è quello svolto proprio dalla dirigenza, assieme alla gestione dell’allenatore. Da questo punto di vista, i presupposti per aprire un ciclo ci sono tutti”.

Lo Scudetto sarebbe un grande merito anche della sana gestione De Laurentiis?

“Gli scudetti a fine stagione potrebbero essere due, l’uno del campo l’altro dei conti. De Laurentiis, in caso di successo, uscirebbe vincitore due volte. Il presidente azzurro sta riuscendo nell’impresa di raggiungere il tricolore pur mantenendo in ordine il bilancio, si tratta di un risultato straordinario”.

Parere sulla volontà di Spalletti di mantenere sempre alta la concentrazione?

“Dal suo punto di vista credo ci sia la voglia di non mollare l’obiettivo. Per piazza e giocatori sarebbe un traguardo incredibile, ma lo stesso vale per la carriera di Luciano. Spalletti non ha, infatti, mai vinto il campionato italiano, e credo che vorrà fare il massimo per il successo finale. Mi sento di affermare che quella del tecnico, è una gestione impeccabile”.