Salernitana che caos: lo striscione degli ultras contro tutti – FOTO

La Salernitana giocherà con il Napoli in un ambiente infuocato, oggi gli ultras hanno pubblicato uno striscione contro società e allenatore.

“Striscione degli ultras salernitani che segue la telenovela Iervolino-Nicola-De Sanctis.

Un club che è al quarto campionato massimo della sua storia; una squadra che al giro di boa è ampiamente in zona salvezza; una piazza che lo scorso anno voleva santificare l’allenatore della miracolosa permanenza in Serie A e ora ne chiede il cambio. Fece 18 punti in 15 partite. Ne ha rifatto altri 18, ma in 18 partite, comunque in linea con l’obiettivo salvezza” a scriverlo è lo scrittore Angelo Forigione.

Lo striscione degli ultras della Salernitana dimostra che c’è ancora tanto nervosismo in città. I tifosi vogliono una vittoria contro il Napoli che potrebbe rasserenare il rapporto con i tifosi granata. Ma la settimana della Salernitana non è stata semplice: prima è arrivato l’8-2 contro l’Atalanta, poi l’esonero di Nicola ed il rientro dello stesso allenatore che siederà in panchina per Salernitana-Napoli. Insomma una settimana veramente tormentata.

Il club granata è comunque in piena corsa per la salvezza, anche perché le ultime tre squadre della Serie A di certo non stanno correndo. Resta il grande malumore della piazza di Salerno, convinta di poter fare un campionato ancora più tranquillo, puntando magari anche alla parte sinistra della classifica. Obiettivo che per ora è lontano dall’essere raggiunto. A peggiorare le cose c’è anche un dissidio interno tra presidente, direttore sportivo e allenatore che di certo non facilita il dialogo.

Gli ultras della Salernitana con lo striscione esposto oggi chiedono una reazione immediata alla squadra e sognano una grande vittoria contro il Napoli. La sfida di Serie A Salernitana-Napoli si gioca sabato 21 gennaio alle ore 18.00.