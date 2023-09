Sabatini su Osimhen: “Per uno come lui è più importante un TikTok che il Tg5”

Il giornalista sportivo Sandro Sabatini ha sottolineato l’importanza dei social nella divulgazione dei video su Victor Osimhen.

Il giornalista Sandro Sabatini di Mediaset ha condiviso il suo punto di vista sul controverso caso legato al calciatore Victor Osimhen e all’infuocato mondo dei social media. Nel corso della trasmissione “Pressing,” Sabatini ha enfatizzato il ruolo predominante di piattaforme come TikTok nella vita dei giovani, suggerendo che per un talento emergente come Osimhen, l’importanza di queste piattaforme superi persino quella dei tradizionali media come il quotidiano “Il Mattino” o un’intervista al Tg5.

Il Punto di Vista di Sabatini

Secondo Sabatini, “Dal mio punto di vista è mancata la sensibilità. Noi parliamo così di TikTok, con leggerezza, ma rendiamoci conto alla nostra età che per un ragazzo da 25 anni in giù come Osimhen è più importante un TikTok del club che una prima pagina de Il Mattino o un’intervista al Tg5.” Sabatini ha ulteriormente ampliato il suo pensiero, sottolineando le sfide che i giovani atleti come Osimhen devono affrontare nell’era dei social media: “Magari già non dormi perché non segni, sbagli un rigore e via discorrendo, poi vedi quel video dove ti prendono in giro…”

Nel frattempo, il Napoli ha emesso un comunicato ufficiale per mettere fine alla controversia. Nel comunicato, il club ha chiarito che non c’era alcuna intenzione di deridere Osimhen o mettere in discussione il suo valore come giocatore. Il Napoli riconosce Osimhen come un patrimonio umano e sportivo della società, essendo un elemento fondamentale nella squadra campione d’Italia.