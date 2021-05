Sabatini: “Spalletti un autentico genio, perfetto per Napoli”

Luciano Spalletti può essere il nuovo allenatore del Napoli. Secondo quanto riferito da Valter De Maggio di Radio Goal oramai siamo alla “terza bozza di contratto, sono state cambiate delle cose, dopo che gli avvocati hanno letto la documentazione“. Secondo quanto fanno sapere dalla radio ufficiale Spalletti col Napoli “firmerà un contratto biennale“. La presentazione potrebbe esserci “mercoledì 2 giugno se l’Inter darà il via libera, dato che lui ha un contratto in essere con i nerazzurri fino al 30 giugno 2021“.

Sabatini: “Spalletti al Napoli, niente paura per i casi Totti e Icardi”

Walter Sabatini, coordinatore dell’area tecnica del Bologna, conosce bene Spalletti ti per averci lavorato ai tempi della Roma. Secondo Sabatini “Spalletti è un autentico genio del calcio” qualora “il Napoli dovesse veramente puntare su di lui allora avrebbe fatto veramente un grandissimo colpo“. Il dirigente continua dicendo: “Ha una grandissima capacità di comprendere le potenzialità dei calciatori, le loro caratteristiche tecniche, sarebbe una scelta eccellente per qualsiasi squadra“. Inoltre è un “uomo di carisma che può affrontare un ambiente umorale come Napoli“.

Proprio il caldo ambiente napoletano potrebbe essere un problema per Spalletti. Molti tifosi sono preoccupati dai suoi trascorsi movimentati con Totti alla Roma e Icardi all’Inter. Anche su questo punto arrivano le dichiarazioni di Sabatini che gettano acqua sul fuoco: “Ha sicuramente il suo temperamento, ma posso dire che su quegli episodi ognuno ci ha messo qualcosa di suo. Spalletti – continua Sabatini – non è un distruttore di gruppi, ma anzi è un costruttore“.

L’ex direttore sportivo della Roma racconta anche un aneddoto di quando Spalletti allenava i giallorossi: “Ricordo che venne a Roma in un ambiente demoralizzato. Riuscì a prendere in mano la squadra ed a risollevarla in venti giorni appena. Quindi – conclude – i napoletani non devono avere timori. Se il Napoli prende Spalletti fa sicuramente un ottimo affare“.