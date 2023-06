Rudi Garcia, la curiosità sul nuovo tecnico: “Tiene molto alla pronuncia del suo cognome e alle origini andaluse”

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, tiene molto alle sue origini andaluse. L’indiscrezione dell’inviato di Sky Sport, Francesco Modugno.

Rudi Garcia è pronto per iniziare il suo nuovo capitolo come allenatore del Napoli campione d’Italia. Oggi, alle 18.00, avrà luogo la tanto attesa presentazione del tecnico francese, che si terrà nel suggestivo Salone delle feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte, situato nel cuore della città campana. In quell’occasione, l’allenatore risponderà alle domande dei giornalisti, fornendo così ulteriori dettagli sulla sua visione e sui suoi obiettivi per il Napoli.

Per Rudi Garcia, questa è una sorta di ritorno in Italia dopo sette anni dalla sua esperienza alla guida della Roma. Nel gennaio 2016, l’allenatore francese fu esonerato dalla squadra capitolina, e al suo posto i giallorossi scelsero proprio Luciano Spalletti. Ora, la storia si ripete in un certo senso, ma con ruoli invertiti. Garcia ha firmato un contratto di due anni con l’opzione per il terzo, dimostrando così la fiducia e le aspettative riposte in lui dalla dirigenza del Napoli.

I supporters partenopei non vedono l’ora di scoprire cosa potrà apportare il tecnico francese al loro amato club. Nel frattempo a darci qualche delucidazione su Rudi Garcia è il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ai microfoni dell’emittente satellitare:

“Questo pomeriggio Rudi Garcia sarà accolto dal direttore del Museo di Capodimonte, francese anche lui. Il nuovo tecnico del Napoli ci tiene molto sulla pronuncia del suo cognome senza accento, all’andalusa. De Laurentiis sarà il gran cerimoniere della presentazione ufficiale“.

La presentazione del tecnico alle ore 18.