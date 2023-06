De Maggio: “Con Rudi Garcia è pronto anche il primo colpo in entrata”

Il giornalista Valter De Maggio si è soffermato anche sul mercato del Napoli ed il primo colpo in entrata con Rudi Garcia.

Il Napoli continua a sondare il mercato alla ricerca di pedine giovani da inserire in rosa con lo stesso ‘metodo’ di sempre: alzare la qualità a costi contenuti. A finire nel mirino del club azzurro è il centrocampista del Celta Vigo, Gabri Veiga, che potrebbe essere anche il primo colpo in entrata con Rudi Garcia in panchina. A lanciare l’indiscrezione è il giornalista Valter De Maggio nel corso di Kiss Kiss Napoli:

“Il presidente si è personalmente impegnato per la conferma di Victor Osimhen. Il proprietario del club campano vuole puntare sul nigeriano anche nella prossima stagione. Sarebbe fondamentale per Rudi Garcia, il nuovo allenatore, poter contare sul capocannoniere dell’ultimo campionato di Serie A. Per quello che concerne gli affari in entrata, il primo colpo potrebbe essere Gabri Veiga, pilastro del centrocampo del Celta Vigo e una delle speranze della nuova generazione della Spagna”.

Chi è Gabri Veiga, il talento del Celta Vigo che piace al Napoli

Gabri Veiga è uno dei dei migliori prospetti del calcio spagnolo.

Nato il 7 novembre 2002 a Vigo, in Galizia, Spagna, Veiga è cresciuto nel settore giovanile del Celta Vigo dove è stato notato per il suo stile di gioco tecnico e creativo.

Il suo debutto professionale è avvenuto il 31 agosto 2021 in occasione della partita di Coppa del Re contro il Club Haro Deportivo. In seguito, ha esordito anche in La Liga, il massimo campionato spagnolo, il 12 settembre 2021 contro il Cádiz CF. 36 presenze, 11 gol e 4 assist in questa stagione per il centrocampista spagnolo, candidato tra i migliori della Liga Santander.

Rapidità, visione di gioco e destrezza negli inserimenti in area, tutti elementi che hanno attirato le attenzioni di molti club facendolo diventare molto ‘appetibile’ per il mercato estero. Con le sue prestazioni di alto livello, Veiga ha dimostrato di essere un giocatore molto importante per il Celta Vigo in questa stagione.