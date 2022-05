Rrahmani: “Cercheremo di vincere lo scudetto la prossima stagione. Spalletti e Insigne, ora vi dico tutto”

Amir Rrahmani ha parlato ai microfoni di radio Kiss Kiss. il difensore del Napoli ha affrontato vari temi soffermandosi sul mancato raggiungimento dello scudetto:

Che anno è stato? Abbiamo raggiunto l’obiettivo che c’eravamo prefissati, la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La stagione è stata complessivamente positiva anche se vari problemi, tra cui anche gli infortuni, non ci hanno consentito di fare ancora meglio. Siamo stati sfortunati: penso alla gara col Milan, prima che segnassero non avevano fatto tiri in porta. Volevamo lo scudetto anche perché non abbiamo vinto nulla di così importante in carriera. Sono contento di avere visto lo stadio pieno: è una bella cosa. Sono felice anche perché ho giocato molto più che in passato”.