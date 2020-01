Napoli accordo con Rrahmani, Amrabat tentenna lo vuole l’Inter

Il Napoli ha l’accordo con Amir Rrahmani. Il difensore è vicinissimo alla maglia azzurri, mentre per Sofyan Amrabat c’è la tentazione Inter.

Le mosse di mercato del Napoli a gennaio anticipano la rivoluzione di giugno. E’ evidente come gli acquisti di Diego Demme, ieri sbarcato in Italia per effettuare le visite mediche a Villa Stuart, e Stanislav Lobotka siano fatti in prospettiva. Ancora di più quelli relativi ad Amir Rrahmani e Sofyan Amrabat. Rrhamani ha l’accordo con il Napoli ed il difensore di 26 anni è pronto a vestire la maglia azzurra. Circa 15 milioni costerà il cartellino del calciatore che sa fungere da centrale, ma volendo anche da esterno di difesa. La corte del Napoli c’è da tempo ma negli ultimi giorni la trattativa si è sbloccata e Rrahmani sarà uno dei primi rinforzi della prossima stagione. Il difensore, infatti, resta a Verona per tutto il campionato in corso.

Napoli accordo con Rrahmani. Bloccato Amrabat

A Napoli dovrebbe arrivare anche Amrabat, roccioso centrocampista di 24 anni sorpresa di questo campionato del Verona. La società di Aurelio De Laurentiis ha messo sul piatto anche in questo caso circa 15 milioni di euro. La trattativa sembrava in discesa, poi è arrivata l’Inter col suo carico di milioni e di prospettive europee ed ha complicato tutto. Il Napoli ha però l’intesa con Tony D’Amico, manager del Verona ed ha di fatto bloccato il centrocampista. Se le strette di mano hanno ancora un minimo di valore Amrabat sarà del Napoli, ma in fase di calciomercato non si può mai escludere nulla. Discorso diverso per Rrahmani che l’accordo col Napoli lo ha già trovato. Intanto Cristiano Giuntoli sta lavorando anche per fare qualche cessione, in mattinata Lorenzo Tonelli lascerà Castel Volturno per trasferirsi a Genova sponda Sampdoria. Il difensore lascia Napoli e abbraccia di nuovo i colori blucerchiati.