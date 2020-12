RPN sul caso Juve-Napoli, sentenza può arrivare entro il 20 dicembre

Ultimi aggiornamenti sul caso Juve-Napoli con gli azzurri che fatto ricorso al Coni, la sentenza può arrivare entro il 20 dicembre.ù

“Il Presidente del Collegio Coni Frattini deciderà tra oggi e mercoledì quando fissare la data dell’udienza per il caso Juventus-Napoli. Entro il 20 dicembre (anche tra 15-16/) la Camera di Consiglio con la sentenza che potrebbe arrivare il giorno stesso” lo scrive su Twitter Marco Giordano, voce di Radio Punto Nuovo.

Il Napoli ha presentato ricorso al Collegio del Coni e De Laurentiis ha detto di essere tranquillo sulla vicenda. Va ricordato che il Napoli per non essersi presentato a giocare la gara con la Juventus ha avuto la partita persa a tavolino ed un punto di penalizzazione. Gli azzurri, però, non hanno evitato la partita per una decisione della società, ma bensì perché l’Asl aveva bloccato i calciatori a Napoli a causa dei casi da Covid 19 che c’erano stati all’interno della squadra partenopea. Nonostante gli incartamenti prodotti con prove evidenti il Napoli ha visto bocciato sia il ricorso in primo grado che in appello, ora resta il Collegio del Coni, altrimenti si dovrà andare al Tar.