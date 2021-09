La rosa del Napoli Vale 518 milioni, il club azzurro si piazza al terzo posto nella speciale classificadi Transfermarkt, sito specializzato in valutazioni economiche dei calciatori. L’acquisto di Andrè Zambo Anguissa e Juan Jesus la permanenza di calciatori come Ounas e Petagna hanno confermato il valore economico della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. All’ultimo posto si Piazza la Salernitana di Lotito con una valore della Rosa pari a 39 milioni.

VALORE DELLA ROSA DEI CLUB DI SERIE A

Nella speciale classifica sul valore della rosa per i club di serie A, stilata da Transfermarkt, il Napoli di De Laurentiis si conferma al terzo posto. Al quarto posto si piazza il Milan con 466 milioni. A seguire la Roma di Friedkin che è in crescita con 418 milioni. Subito dopo l’Atalanta, in netto rialzo a 415 grazie agli arrivi di Demiral, Musso e Koopmeiners. A seguire la Lazio con circa 327 milioni: Maurizio Sarri avrà il compito di riportare la squadra in Champions. Nelle prime dieci posizioni anche la Fiorentina di Commisso con 250. A completare la top 10 Sassuolo e Torino con 217 e 185. Ultima posizione per la Salernitana, la rosa dei campani vale complessivamente 39 milioni.

GRAFICO: IL VALORE DELLE ROSE DEI CLUB DI A

Ecco il grafico con la speciale classifica sul valore delle rose della Serie A