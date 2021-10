Roma-Napoli: Mourinho spera in Zaniolo, filtra la decisione del tecnico

Roma-Napoli con il dubbio Nicolò Zaniolo per Josè Mourinho, il giocatore sta recuperando dall’infortunio e può essere convocato. La decisione sarà presa solo all’ultimo momento, ma Corriere dello Sport fa sapere che con ogni probabilità Mourinho deciderà di convocare Zaniolo e poi decidere se mandarlo in campo o meno. Zaniolo ieri ha lavorare a parte per evitare problemi, così la decisione definitiva verrà presa al termine della rifinitura. Mourinho ha fatto già capire mercoledì scorso che Zaniolo avrebbe fatto parte di Roma-Napoli. Ora bisogna capire se scenderà in campo dal primo minuto oppure se verrà lanciato a gara in corso. “Potrebbe cominciare la partita ed essere sostituito dopo un’ora oppure partire dalla panchina” scrive Corriere dello Sport.

Roma-Napoli: come sta Zaniolo

Manca ancora la certezza ma Mourinho non rinunciare a convocare Zaniolo per la nona gara di Serie A. Il giocatore si è messo a disposizione del tecnico portoghese ed è pronto a stringere i denti. “Zaniolo da parte sua non sente più fastidio al ginocchio sinistro. La Leggera distorsione di Torino, confortata dall’esito della risonanza magnetica, non lo preoccupa. Si augura anzi di essere chiamato in causa a tempo pieno, di giocare dall’inizio. Ma dovrà dare risposte confortati nell’allenamento di oggi, sabato 23 ottobre 2021 che si terrà alle ore 17” scrive Corriere dello Sport.

Zaniolo vuole esserci in Roma-Napoli e farà di tutto per giocare dal primo minuto. La Roma ha nove punte di ritardo dal Napoli che è al primo posto in classifica. Gli azzurri possono contare su un super Osimhen che punta alla doppia cifra. Le due squadre arrivano alla gara con stati d’animo diversi. La Roma ha perso malissimo in Conference League, subendo sei gol dal Bodo Glimt. Mentre il Napoli ha vinto per 3-0 con il Legia Varsavia, rilanciandosi per la qualificazione al prossimo turno di Europa League.