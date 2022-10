Di Gennaro: “Roma-Napoli? L’assenza di Dybala si farà sentire. Mourinho punterà su…

Antonio Di Gennaro ritiene che l’assenza di Paulo Dybala si farà sentire in Roma-Napoli ed anticipa su cosa punterà Mourinho

L’assenza di Paulo Dybala si farà sentire particolarmente nella Roma a proposito della sfida contro il Napoli. E’ di questa opinione Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore Rai che si è soffermato ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live: “Roma-Napoli, cosa mi aspetto? La mancanza di Dybala si farà sentire, perché cambia gli equilibri di gioco. Però, sappiamo come Mourinho prepari bene le partite, farà qualche piano per fermare gli esterni perché il Napoli lì è molto forte. Anche se, pure centralmente è efficace. Dunque, sarà una partita aggressiva della Roma, l’importante è non lasciare campo agli azzurri perché ti possono fare molto male”.

Di Gennaro è convinto che Spalletti preparerà al meglio la gara

Di Gennaro ha poi proseguito: “Spalletti, a detta di tutti, sul campo è uno tra i migliori, quello che sta facendo quest’anno è incredibile. Ovviamente, accompagnato dal lavoro della società. Quelli che mette il tecnico di Certaldo, in campo, lì modella. L’Inter ha un organico superiore, credo che dovrebbe studiare un’alternativa. Io penso che gli allenatori, in generale, dovrebbero trovarne, Pioli e Spalletti ci sono riusciti. Udinese e Atalanta, quest’anno, impressionano anche per la qualità che mettono in campo: io me le gioco per un piazzamento europeo”.