Auriemma: “Ho visto il nuovo attaccante del Napoli, sostituirà Osimhen”

Raffaele Auriemma parla di calciomercato: “Ho visto il nuovo attaccante del Napoli su wyscout, andrà a sostituire Osimhen”.

Il giornalista durante la trasmissione ‘Si gonfia la rete’ in onda su Tele A, ha parlato anche del calciomercato prospettico della società azzurra. Auriemma è assolutamente sicuro: “Per tutto il pomeriggio ho visto su wyscout quello che sa fare un giocatore. Un attaccante che diventerà sicuramente meraviglioso. Lo dico ora: diventerà il nuovo centravanti del Napoli quando sarà ceduto Osimhen. L’ho seguito con grande attenzione e ne sono rimasto veramente impressionato“.

Auriemma sul calciomercato del Napoli non è si è voluto sbilanciare. In qualche modo ha lanciato il sasso ma ha nascosto la mano, dato che ha voluto tenere segreta l’identità di quello che se, secondo lui, diventerà il nuovo attaccante del Napoli. “Se vi dico il campionato in cui gioca o la nazionalità del giocatore, allora sarebbe davvero troppo semplice scoprire chi è questo calciatore. L’unico indizio che posso dare è che si tratta di un 2003. Ma voglio sottolineare, ancora una volta, che sono rimasto veramente incantato da questo attaccante“. Chi sia questo nuovo attaccante non è dato saperlo, ma al momento una cessione di Osimhen non sembra essere imminente, anche se i club di Premier League continuano a monitorare con estrema attenzione il giocatore.