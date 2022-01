Rivieccio e Siani: “Juve-Napoli, siamo alle comiche”

Juve-Napoli viene ‘giocata’ anche da tifosi illustri come Gino Rivieccio e Alessandro Siani che intervengono a Radio Marte. L’Asl di Torino sta costringendo il Napoli a giocare, nonostante nel gruppo azzurro sia certificato il focolaio Covid. Un campionato praticamente falsato da parte della Figc che sta imponendo a tutti di giocare, nonostante i tanti positivi. Insomma un vero guazzabuglio tutto italiano.

Juve-Napoli: parla Rivieccio

“Per come stanno le cose in campo dovrebbero entrare i virologi con Speranza arbitro. Siamo alle comiche, ormai il calcio continua a dilapidarsi ed è in confusione totale. Io sono per lo slittamento del ritorno in scuola, nessuno poi parla degli spalti e dei possibili contagi. Il campionato così è totalmente falsato. Anche l’ASL di Napoli ha fatto scaricabarile. Juventus-Napoli non sembra essere una partita che porta bene, capisco che non si possano rinviare troppe partite. Allora o fermiamo tutto e ce ne fotte degli interessi oppure nulla. Tutto avrei voluto fuorché intossicarmi l’Epifania così“.

Juve-Napoli: la posizione di Siani

“Già il fatto che si giochi in questa situazione è assurdo. Secondo me è una gara molto diversa dalle altre, quando vedi che ci sono cose intorno che non ti fanno esprimere al massimo è strano. Ovviamente sempre Forza Napoli. Allegri ha un’ansia da prestazione perché è venuto per vincere, auguriamoci che Spalletti faccia risultato. Insigne? Più che un capitano al momento è un capitone. Ora vediamo che succede, capiamo le motivazioni, ci sono cifre incredibili in mezzo. Ma è giusto concentrarsi sulla partita“.