Simeone sbarca a Dimaro, che esplosione di entusiasmo! Subito a colloquio con Rudi Garcia

L’attaccante del Napoli, Giovanni Simeone, è stato calorosamente accolto dai tifosi a Dimaro e ha subito incontrato Rudi Garcia.

Nel suggestivo contesto di Dimaro, luogo di raduno estivo del Napoli, pian piano si sta riunendo la squadra azzurra con il ritorno di tutti i Nazionali. Questo pomeriggio è stato il turno di uno dei giocatori più amati dai sostenitori partenopei: Giovanni Simeone. Con i suoi gol decisivi, il Cholito ha contribuito in modo significativo alla conquista del titolo di Campione d’Italia sotto la guida di Luciano Spalletti. Pertanto, il Napoli ha deciso di riscattare definitivamente il calciatore dal Verona, come già era stato annunciato in precedenza. Questa operazione è stata una meritata gratificazione per il giovane atleta, in seguito ad una stagione eccezionale.

Dopo l’accoglienza calorosa riservata a Anguissa nella giornata di ieri, oggi è stata la volta di Giovanni Simeone, accolto con entusiasmo dal pubblico sugli spalti del campo di Carciato. Il giocatore si è immediatamente intrattenuto con il nuovo allenatore Rudi Garcia, per un colloquio che è durato diversi minuti. Garcia ha preso le redini della squadra azzurra dopo l’addio del precedente allenatore toscano Luciano Spalletti.

Una nuova avventura sta per iniziare per il Cholito, che è pronto ad affrontarla con determinazione e passione, dimostrando ancora una volta le sue straordinarie capacità sul campo da gioco.