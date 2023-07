Ritiro Napoli a Castel di Sangro, il sindaco Caruso: “Tante novità per i tifosi. Eccone alcune”

Castel di Sangro si appresta ad accogliere il Napoli ed i tifosi azzurri: le parole del Sindaco Caruso e le tante novità.

Il Sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso ha entusiasticamente annunciato l’arrivo dei tifosi del Napoli e le novità in vista per l’accoglienza della squadra campione d’Italia. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante una recente intervista al programma “Marte Sport Live” di Radio Marte.

“Qui a Castel di Sangro è tutto pronto per accogliere con entusiasmo i campioni d’Italia e tutti i tifosi partenopei”, ha affermato il Primo Cittadino del comune abruzzese. “Abbiamo festeggiato la vittoria del campionato anche qui e ora attendiamo con gioia l’arrivo dei campioni insieme alla tanto agognata coppa scudetto.”

L’entusiasmo della città è palpabile, e i preparativi per l’evento sono a pieno regime. I biglietti per le quattro amichevoli in programma sono quasi esauriti, e il Sindaco ha invitato i tifosi ad affrettarsi per assicurarsi un posto.

Tra le novità in arrivo, Caruso ha svelato che al Palazzetto dello Sport sarà allestito un padiglione dedicato completamente al Napoli, dove i visitatori potranno ammirare la Coppa e scattare “selfie” indimenticabili. Sul ledwall saranno proiettate anche le immagini dello scudetto, per far rivivere l’emozione della vittoria.

“L’affluenza è consistente, anche i biglietti per le quattro amichevoli sono in via di esaurimento, chi ha intenzione di comprare i tagliandi deve sbrigarsi perché sono quasi terminati. Novità per i tifosi? Al Palazzetto dello Sport è in allestimento un padiglione dedicato tutto al Napoli, dove verrà esposta alla Coppa e dove sarà possibile fare i ‘selfie’, ci saranno, sui ledwall, anche le immagini dello scudetto, ci sarà lo store e la sala per gli incontri”.

“De Laurentiis sarà sicuramente in ritiro, ci sentiamo tutti i giorni per gli ultimi dettagli dell’organizzazione. Aspettiamo con immenso piacere i napoletani e tutti i tifosi del Napoli”.