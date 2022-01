Dalla Spagna: “Riqui Puig in rotta col Barcellona, c’è anche il Napoli”

Riqui Puig vuole lasciare il Barcellona, anche il Napoli si è messo sulle sue tracce, il centrocampista ha 22 anni e contratto in scadenza nel 2023. L’ultima notizia sul calciomercato del Napoli viene lanciata dalla Spagna. Secondo il quotidiano catalano Sport il club azzurro sta seguendo con grande interesse Riqui Puig. Il centrocampista viene dato come uno dei sicuri partenti a fine stagione. A 22 anni chiede maggiore spazio ed i club spagnoli si sono già messi in fila per averlo. Il Getafe al momento è la squadra maggiormente vicina al giovane centrocampista del Barcellona. Nonostante tutto il valore del giocatore è conosciuto anche fuori dai confini nazionali, ecco perché molti club europei stanno capendo le possibilità di poter acquistare il suo cartellino.

Calciomercato: Napoli piace Riqui Puig

Il contratto in scadenza nel 2023 tende a non far salire troppo il valore del giocatore che questa stagione ha già collezionato 12 presenze con il Barcellona, di cui 10 in Liga, 1 in Champions League e 1 in Coppa del Re. Il Barcellona venderebbe Riqui Puig per circa 20 milioni di euro, ma se la tensione con il club dovesse salire, allora il prezzo potrebbe anche scendere.

I grandi club si sono messi a monitorare la situazione. Secondo i media catalani anche il Napoli segue Riqui Puig. A giugno De Laurentiis vuole fare una rivoluzione, con tanto di tagli di ingaggi. Insigne va al Toronto, Mertens può partire, Manolas si è già trasferito in Grecia. Verso l’addio ci sono anche Ghoulam e Malcuit. Possibile cessione pure per Ospina e Meret. De Laurentiis vuole ripartire dalla filosofia dei giovani di grande valore e Riqui Puig corrisponde al profilo che piace al patron azzurro. Cristiano Giuntoli continuerà a seguire il centrocampista centrale, che ha degli ottimi piedi ed una buona visione di gioco, tanto che in Spagna lo paragonano a Xavi, attuale allenatore blaugrana.