Rinnovo Insigne, non chiede aumenti: la risposta del Napoli

Lorenzo Insigne per il rinnovo con il Napoli non chiede aumenti di ingaggio, vuole far restare il suo ingaggio a 4,5 milioni di euro. L’attaccante del Napoli sta vivendo un periodo particolare tra infortuni muscolari ed i pensieri per il futuro. Insigne non ha ancora trovato l’accordo per restare al Napoli, a 30 anni è pronto a firmare uno degli ultimi contratti importanti della sua carriera, ma a sei mesi dalla scadenza c’è solo incertezza. Anche perché Aurelio De Laurentiis non ha dato ancora una risposta definitiva.

Insigne: il rinnovo e le cifre

Insigne per restare al Napoli non chiede alcun aumento di ingaggio, questo è quanto riferisce il quotidiano Il Mattino. In pratica il giocatore vuole che siano confermate le cifre che attualmente percepisce. Sicuramente un passo avanti rispetto a quando si parlava di 6 milioni di euro di ingaggi ed un maxi bonus alla firma, tra l’altro sempre smentito dal suo procuratore. Insomma Insigne vuole lo stesso ingaggio pur di “continuare a vestire la maglia azzurra“.

Ma per il rinnovo di Insigne bisogna attendere la risposta del Napoli, che per ora non ha rotto gli indugi. Ecco quanto scrive il quotidiano partenopeo: “Ma il Napoli al momento non ha ancora bussato alla porta di nessuno per mettere tutto nero su bianco. Si tratta di una vera e propria guerra di nervi che va avanti da mesi. Fino a ottobre praticamente non c’era stato alcun contatto tra la dirigenza azzurra e l’agente del giocatore, poi una leggera schiarita che al momento non ha ancora portato alla fatidica fumata bianca!“.

Per il bene del Napoli e del calciatore bisognerebbe cercare di trovare finalmente l’accordo, in un modo o nell’altro. Va ricordo che Insigne da gennaio in poi può firmare con qualsiasi altro club per la prossima stagione, con il Napoli che deve essere avvisato solo con una pec.