Rinnovo Gattuso: accordo trovato, c’è una novità nel contratto di Ringhio

Il Napoli è pronto al rinnovo del contratto di Gennaro Gattuso, il tecnico firma un contratto fino al 2023.

Le ultime bozze stanno per essere ultimate, ma il rinnovo del contratto di Gattuso è essenzialmente terminato con la novità di una opzione che permette al tecnico di restare un ulteriore anno sulla panchina azzurra. Ecco quanto scrive Repubblica:

Vicinissimo al rinnovo del contratto di Gattuso fino al 2023 (con l’opzione per un’altra stagione) e impegnato soprattutto nella durissima battaglia legale con le istituzioni del calcio, dopo lo 0- 3 a tavolino subito contro la Juve e la penalizzazione di un punto in classifica. Si farà attendere meno la fumata bianca per il rinnovo di Gattuso. L’accordo tra le parti è stato infatti trovato e ora si tratta di trasformare le bozze in un contratto vero e proprio, forse già questa settimana.