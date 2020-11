Osimhen, slitta ancora il rientro a Napoli. Tempi strettissimi per il recupero

Il rientro di Victor Osimhen a Napoli slitta ancora, il calciatore nigeriano deve attendere l’esito del tampone molecolare.









Dopo l’infortunio Victor Osimhen avrebbe dovuto fare rientro a Napoli, ma secondo quanto riferisce Corriere dello Sport il calciatore solo oggi potrà tornare in Italia. Era atteso già nella giornata di ieri, ma l’attaccante nigeriano deve attendere l’esito del tampone. Lo staff medico del Napoli, però, si sta portando avanti con il lavoro dato che ha già visionato la risonanza magnetica a cui Osimhen si è sottoposto dopo l’infortunio con la Sierra Leone. Confermata la lussazione alla spalla che dovrà essere poi visionata e testata durante gli allenamenti. Nella telefonata con Gattuso il calciatore aveva rassicurato il suo allenatore, ma con il passare delle ore l’incertezza aumenta sempre di più.

Il Napoli dovrà attendere il rientro del calciatore per capire effettivamente quali sono le sue condizioni di salute. Una cosa è camminare o allenarsi da soli, un’altra è subire tutti gli scossoni ed i contatti di una partita di calcio. Se Osimhen sentirà ancora dolore non sarà mandato in campo. Gattuso e lo staff medico non lo rischieranno, ma il tempo a disposizione per recuperare l’attaccante al 100% diminuisce sempre di più e la partita con il Milan c’è domenica.