Rinnovo Fabian Ruiz: Napoli in corsa, spunta una data. Attenti alle big

Il Napoli è ancora in corsa per il rinnovo di Fabian Ruiz, il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2023. I grandi club gli fanno la corte. Non è un mistero che Barcellona e Real Madrid stiano facendo un pensiero al giocatore. Da quando De Laurentiis è riuscito a strapparlo alla Liga, i club più blasonati si sono messi sulle sue tracce, con la volontà di riportarlo in patria. Il Barcellona, prossima avversaria del Napoli in Europa League, è la squadra più interessata, anche perché sta avviando un progetto di rinnovamento.

Ma sulle tracce di Fabian Ruiz c’è anche il Newcastle dello sceicco Bin Salman. Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport il giocatore vuole capire se c’è la volontà dei due club spagnoli di puntare su di lui, altrimenti resterà con serenità al Napoli.

Fabian Ruiz, rinnovo col Napoli: le novità

Il quotidiano sportivo indica anche le tempistiche del rinnovo del centrocampista spagnolo.