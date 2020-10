Rigore Lozano, arriva la sentenza: “Svista clamorosa”

Daniele Doveri arbitro di Benevento-Napoli non ha fischiato un rigore in favore degli azzurri, netto il fallo di Foulon su Lozano.

Praticamente solo l’arbitro Daniele Doveri ha deciso di non intervenire sul fallo da rigore su Lozano, dato che proprio tutti hanno sentenziato: “Si, era calcio di rigore“. Anche i telecronisti di Dazn in diretta tv hanno più volte ripetuto: “E’ rigore, la spinta di Foulon sul messicano è netta“. Una spinta talmente evidente che i telecronisti non hanno potuto fare a meno di evitare di commentare in maniera netta e decisa. Eppure anche in questo caso il Var non è intervenuto. Come ha ricordato Sandro Piccinini, la tecnologia dovrebbe servire per evitare proprio questi errori, ma Doveri ha scelto di decidere da solo nonostante fosse lontano dall’azione incriminata.

Rigore Lozano: la sentenza di Corriere dello Sport:

Su cross di Insigne, Lozano ruba il tempo a tutti, soprattutto al suo marcatore diretto, Foulon che, da dietro, lo ostacola, lo tampona e finisce per mandarlo al tappeto. Prima valutazione: Lozano è tenuto in gioco da Caldirola a centro area. Inspiegabile l’errore: il messicano è davanti all’avversario, in vantaggio, da dietro Foulon cerca d’arrangiarsi con l’esperienza, anche il VAR (Valeri) doveva intervenire.