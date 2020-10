Piccinini: “Var deve correggere gli errori, negati rigori a Napoli e Inter”

Sandro Piccinini chiede un miglior utilizzo del Var in Serie A e cita anche l’esempio del penalty non concesso al Napoli col Benevento.

L’atterramento di Lozano con il Benevento è stato evidente ma il Var non è intervenuto, anche per questo Sandro Piccinini chiede un utilizzo migliore della tecnologia. Il giornalista su twitter scrive: “Il Var è nato per sanare le ingiustizie, ma se il protocollo attuale impedisce la correzione di errori evidenti come i rigori negati ad Inter e Napoli allora si riveda il protocollo. Oppure Rizzoli convinca gli arbitri a sfruttare di più e meglio l’OnFieldReview #NONVAR!”.

L’errore di Doveri che ha deciso senza nemmeno consultare la tecnologia, come se perdere due minuti fosse uno scandalo, è stato rimarcato anche da Gazzetta dello Sport: “È grave, invece, l’errore di Doveri in Benevento-Napoli: al 22’ del p.t., sul punteggio di 0-0, su lancio di Lorenzo Insigne, Lozano prende il tempo alla difesa del Benevento tagliando dietro Foulon che, vistosi superato, prima dà una spinta sulla schiena dell’attaccante messicano e poi lo travolge. Era calcio di rigore, ma né Doveri né il Var Valeri intervengono”. Insomma col Var, come ha consigliato anche Piccinini, si sarebbe potuto risolvere tutto in poco tempo e senza polemiche.