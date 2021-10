Rigore Anguissa, ira De Laurentiis: chiede uniformità agli arbitri, il retroscena

Aurelio De Laurentiis chiede uniformità di giudizio agli arbitri, il patron è infastidito da quanto accaduto in Roma-Napoli e Inter-Juventus. Due casi praticamente uguali tra di loro, solo che in un caso il Var ha richiamato l’arbitro (Inter-Juventus) con la concessione del rigore, mentre nel secondo la sala Var non è intervenuta (Roma-Napoli). Il risultato è che alla Juve è stato concesso il rigore, quello del Napoli su Anguissa non è stato nemmeno valutato. De Laurentiis vuole vederci chiaro sugli arbitri, ma soprattutto non vuole che il suo Napoli sia sfavorito. Il patron è rimasto molto infastidito, nonostante il designatore Rocchi abbia promosso tutti. Si fatica ancora comprendere la difformità di utilizzo del protocollo Var che sembra mal sopportato dai direttori di gara, nonostante sia solo un aiuto per loro.

De Laurentiis richiama gli arbitri ed il Palazzo

Corriere dello Sport svela un retroscena su quanto accaduto domenica sera dopo Inter-Juventus.