“Ricardo Rodriguez al Napoli si chiude a breve” arrivano conferme

Ricardo Rodriguez nelle prossime ore sarà un calciatore del Napoli, le conferme arrivano sia dai media svizzeri che da Radio Marte.

Calciomercato Napoli, Ricardo Rodriguez ad un passo. La pista si è aperta in maniera decisa in questi giorni, tanto che Rodriguez è pronto a firmare per il Napoli nelle prossime ore. La prima conferma di Rodriguez al Napoli è arrivata dai media svizzeri che parlavano di un interessamento concreto degli azzurri per il calciatore nato in Svizzera, ma di origini cilene. Un ulteriore riprova è stata data da Radio Marte, durante il corso di Marte Sport Live. Rodriguez è pronto ad abbracciare nuovamente Gennaro Gattuso, allenatore con cui ha avuto un ottimo feeling ai tempi del Milan. Proprio dal Milan arriverà l’esterno mancino che serve tanto al Napoli, vista la cronica indisponibilità di Faouzi Ghoulam che a questo punto potrebbe lasciare la formazione partenopea.

Rodriguez al Napoli per non perdere gli Europei

L’ipotesi Napoli non era mai stata scartata da Ricardo Rodriguez, ma il calciatore avrebbe voluto una garanzia di maggiore continuità in campo per non perdere gli Europei 2020. Anche per questo c’è stata una prima frenata, anche se nelle ultime ore Cristiano Giuntoli ha fatto dei netti passi avanti per il calciatore. Secondo quanto racconta Radio Marte il direttore sportivo del Napoli si è convinto a puntare su Rodriguez del Milan, dopo aver sondato anche Kostas Tsimikas, Leonardo Koutris e Dimitros Giannoulis. Gli sviluppi per questa trattativa dovranno essere repentini dato che il calciomercato di gennaio termina tra meno di tre giorni. Il Napoli ci sta puntando con decisione, perché vuole dare a Gattuso un’alternativa a Mario Rui. Allo stesso tempo Giuntoli sta trattando anche per Petagna e Pinamonti, mentre in uscita c’è sempre Llorente. L’incastro di queste pedine potrebbe portare un altro calciatore in maglia azzurra nei prossimi giorni.