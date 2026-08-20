Repubblica Napoli: “Napoli, Badiashile ancora in stand-by. Manna prepara il colpo in attacco: Gabriel Jesus resta il preferito”

Il mercato del Napoli entra nella sua fase decisiva. Benoit Badiashile deve attendere ancora qualche ora prima di diventare ufficialmente il secondo acquisto della sessione azzurra dopo Costantino Favasuli. Il difensore francese dovrà infatti completare questa mattina un secondo round di controlli a Villa Stuart, con alcuni esami ancora necessari per concludere l’iter relativo all’idoneità sportiva.

Come riferisce Repubblica Napoli, dal club filtra comunque assoluta tranquillità. Badiashile è rimasto a Roma e, una volta completati gli accertamenti, potrà iniziare la sua nuova esperienza agli ordini di Massimiliano Allegri.

Badiashile per l’emergenza difensiva

Il suo arrivo assume particolare importanza considerando le difficoltà numeriche del reparto arretrato. Buongiorno resterà indisponibile fino al 2027, Marianucci dovrà fermarsi almeno due mesi per un problema al collaterale del ginocchio sinistro, mentre Beukema dovrebbe tornare a disposizione contro il Como.

Secondo quanto riportato da Repubblica Napoli, il direttore sportivo Giovanni Manna ha definito con il Chelsea un’operazione in prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni.

Badiashile arriva da due stagioni complicate anche a causa di alcuni problemi fisici e punta sulla Serie A per rilanciarsi. Il Napoli, dal canto suo, scommette sulle caratteristiche di un centrale dotato di grande struttura fisica ma anche di qualità nella costruzione del gioco.

L’obiettivo del francese è riuscire a rientrare già tra i convocati per l’esordio di sabato contro il Genoa, insieme al nuovo acquisto Favasuli.

Gabriel Jesus resta il grande obiettivo

Conclusa l’operazione Badiashile, l’attenzione di Manna si sposterà soprattutto sull’attacco. Allegri attende un altro rinforzo e l’identikit individuato dal Napoli è quello di un giocatore capace di determinare un ulteriore salto di qualità.

La Premier League resta uno dei mercati maggiormente osservati dal ds azzurro, già protagonista in passato delle operazioni McTominay e Hojlund.

Il primo nome, evidenzia Repubblica Napoli, continua a essere quello di Gabriel Jesus. Il brasiliano piace soprattutto per la sua duttilità: può agire da centravanti, ma anche essere utilizzato insieme a Hojlund, garantendo ad Allegri diverse soluzioni offensive.

Da Zirkzee a Jackson: le alternative

Manna non trascura però altre possibilità. Il Napoli ha chiesto informazioni al Manchester United per Joshua Zirkzee, profilo già conosciuto dal calcio italiano per la sua esperienza al Bologna. L’olandese può ricoprire diverse posizioni e garantire qualità nella costruzione offensiva.

Resta inoltre sullo sfondo Nicolas Jackson, giocatore seguito da tempo dal Napoli. Il Chelsea, però, continua a privilegiare una cessione definitiva e valuta l’attaccante oltre 40 milioni di euro.

In questo scenario, il Napoli potrebbe inserirsi soltanto qualora negli ultimi giorni di mercato i Blues decidessero di aprire alla formula del prestito.

Lang e Lucca, futuro da decidere

Prima di completare un nuovo investimento offensivo sarà però fondamentale liberare spazio in rosa. Noa Lang resta uno dei principali candidati alla partenza: Ajax, Atalanta e Galatasaray hanno manifestato interesse, ma il Napoli preferisce una cessione definitiva e non ha ancora aperto al prestito.

Situazione ancora da definire anche per Lorenzo Lucca. Il centravanti ha realizzato tre gol durante il ritiro e la permanenza non è esclusa. Sul giocatore, però, c’è l’interesse concreto della Fiorentina, a sua volta alle prese con la situazione relativa a Moise Kean.

Le altre cessioni e il nodo portieri

Secondo Repubblica Napoli, Manna sta lavorando contemporaneamente alle altre uscite. Cheddira è vicino al Frosinone, che avrebbe superato la concorrenza dell’Hellas Verona, mentre Ngonge resta in direzione Monza. Sono destinati a lasciare il club anche Lindstrom, Cajuste e Folorunsho.

Resta infine da chiarire la situazione dei portieri. Contro il Genoa saranno a disposizione Meret, indicato come titolare, e Milinkovic-Savic, ma il serbo potrebbe diventare protagonista di qualche operazione negli ultimi giorni della sessione.

Il Napoli continua infatti ad apprezzare Juan Musso dell’Atletico Madrid e un eventuale movimento potrebbe concretizzarsi qualora il club spagnolo aprisse a un’operazione che coinvolga Milinkovic-Savic.

Il mercato azzurro entra dunque nella fase degli incastri: prima Badiashile, poi le cessioni e infine il tentativo di consegnare ad Allegri un nuovo attaccante di primo livello.